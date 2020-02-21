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متابعة بتجـــــــــرد: أظهرت صور جوية تأثر المنطقة المحيطة بمنزل نجم هوليوود جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين جراء العاصفة “دينيس” المصحوبة بأمطار، والتي تضرب مناطق عدة جنوبي إنكلترا.
وقد تضرر المنزل الصيفي للثنائي الواقع على نهر التايمز في بلدة بريركشاير بشدة من المياه، كما أصبحت الحديقة وملعب التنس فيه غارقين تماماً.
ويقع المنزل الذي يعود إلى القرن السابع عشر بجزيرة في قلب نهر التايمز ويقدر سعره بنحو 15 مليون دولار أميركي.
إليكم كيف أصبح المنزل:
كانت هذه تفاصيل خبر منزل جورج وأمل كلوني محاصر بالمياه جراء عاصفة “دينيس”.. إليكم كيف أصبح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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