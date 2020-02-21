ممثلة بريطانية شهيرة تكشف عن إصابتها بمرض السرطان

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الممثلة جولي والترز، أنها خضعت لجراحة لاستئصال 30 سنتيمتراً من القولون وبدأت علاجاً كيماوياً بعد تشخيص إصابتها بمرض سرطان القولون في المرحلة الثالثة.

وأفادت والترز أنها صُدمت عندما نقل لها طبيبها الخبر، وأضافت: “قال لي: أخشى أنه السرطان، وتأثير ذلك كان الصدمة قبل أي شيء”، وتابعت قائلة: “خضعت لفحص للتو وأعلم أنني شفيت”.

وتعرف جولي والترز بأنها احدى أشهر الممثلات في بريطانيا، وعرفت بشخصية طالبة ناضجة تدرس لدى بروفيسور مدمن كحوليات في فيلم “تعليم ريتا” في 1983.