نجاح من نوع آخر لمسلسل “ما فيي”.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: منذ أن بدء عرض مسلسل “ما فيي 2” بطولة النجم السوري معتصم النهار والجميلة فاليري أبو شقرا، وهو أحد المواضيع التي تحتلّ الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

وتحقق شارةُ المسلسل نجاحاً لافتاً عبر المتاجر الموسيقية، إذ تخطت حاجز الخمسة ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”. ويأتي الإنتشار الواسع لشارة المسلسل بعد النجاح الكبير الذي يحققه “ما فيي” منذ انطلاق عرضه في بداية الشهر الجاري.

شارة مسلسل “ما فيي” من كلمات وألحان وتوزيع المؤّلف الموسيقي السوري إياد الريماوي.

تدور أحداث المسلسل حول قصّة حبّ تجمع بين ”فارس” ويلعب دوره معتصم النهار و“ياسما” التي تجسد شخصيتها فاليري أبو شقرا وسط الكثير من الأحداث المشوّقة.

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ويشارك في بطولة العمل إلى جانب معتصم النهار وفاليري أبو شقرا نحبة من نجوم الدراما العربية نذكر منهم زينة مكي، بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.

الجدير ذكره أن مسلسل “ما فيي” من كتابة كلوديا مارشليان، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة “الصبّاح إخوان” لمالكها صادق الصبّاح.