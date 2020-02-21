تامر حسنى ينصح جمهوره ببر الوالدين

وجه الفنان تامر حسني رسالة صباحية لجمهوره في يوم الجمعة، نصحهم خلالها ببر الوالدين، والحرص على السؤال عنهما.



وكتب تامر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "صباح الخير على أغلى ناس وجمعة مباركة على الجميع، إيه رأيكم اللي مقصر في حق والده أو والدته يكلمهم دلوقتي حالًا ويسأل عنهم أو يروحلهم أو يصالحهم لو مزعلهم أو مزعل حد فيهم ويكسب رضاهم، والله رضاهم سند عظيم في الدنيا وسبب لفتح أبواب كتير مقفولة ومفتاح جنة في الآخرة".



من ناحية أخرى، أوشك تامر حسني، على الانتهاء من أغاني ألبومه الجديد، الذي لم يعلن بعد عن اسمه النهائي، حيث يتواجد هذه الفترة في أحد الاستديوهات، للوقوف على الشكل النهائي لألبومه الجديد.

ويتعاون تامر في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، حيث إنه من المنتظر أن يعلن عن تفاصيل الألبوم خلال الأسابيع المقبلة، استعدادًا لطرحه.

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