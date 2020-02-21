عرض «أسود فاتح» لهيفاء وهبى على «mbc مصر» فى رمضان

تخوض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "أسود فاتح" والذي تقوم بتصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر عرضه على شاشة "mbc مصر". وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، وتقدم الفنانة روجينا دور صديقة بطلة العمل هيفاء وهبي، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم شريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج كريم العدل.

من ناحية أخرى، تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب عدة سنوات، وتقدم فيه شخصيتين في وقت واحد، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وهو من إخراج محمد حماقي، والمقرر عرضه في إجازة منتصف العام.

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