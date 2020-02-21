تعرف على ايرادات فيلم «راس السنة» بعد اسبوعين من طرحه

انطلق، منذ اسبوعين، عرض فيلم رأس السنة بدور العرض السينمائية لينضم لقائمة الأفلام المشاركة بموسم منتصف العام.

وأوضح الموزع السينمائى محمود الدفراوى فى تصريحات خاصة، عن ايراداته أمس الأربعاء، حيث حقق ٤٥ ألف و ٩٦٨ جنيه، محتلاً المركز الثالث فى موسم أفلام منتصف العام، بإجمالى ٢ مليون و٩٩ الف و١٧٦ جنيه.

وتدور أحداث الفيلم فى ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكاً وتعقيداً، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

الفيلم من بطولة بسمة، إياد نصار، أحمد مالك، شيرين رضا، إنجي المقدم، علي قاسم، تأليف محمد حفظي، وإخراج أحمد صقر.

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