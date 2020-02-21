تعرف على ايردات فيلم الفلوس بدور العرض السينمائية

احتل فيلم الفلوس لنجم الجيل تامر حسنى المركز الأول فى ايرادات شباك التذاكر، بعد 8 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائية.

وكشف الموزع السينمائى محمود الدفراوى فى تصريحات خاصة، عن إيراداته، أمس الأربعاء، والتى بلغت 91 ألف و 302 جنيه، باجمالى 44 مليون و 180 الف و 165 جنيه. و

وتدور العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

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