ظافر العابدين ودرة ضيفا برنامج "سهرانين" الجمعة

يستضيف الفنان أمير كرارة، الفنان ظافر العابدين والفنانة درة، في الموسم الجديد من برنامجهب، على قناة ON، اليوم الجمعة.

يتناول اللقاء أحاديث عن كواليس أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضوا لها. كما يتحدثان عن أعمالهما الفنية الجديدة، واستعدادتهما للفترة المقبلة.

وتنضم المطربة كارمن سليمان للقاء، لتقدم باقة من أفضل أغنياتها، فضلا عن تقديم أغنيات متنوعة من الزمن الجميل.

يبث اللقاء اليوم الجمعة، الموافق 21 فبراير، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساءً.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أمير كرارة يهنئ أحمد صلاح حسني على مسلسله الجديد

أمير كرارة يهنئ محمد إمام على"لص بغداد"