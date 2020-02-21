يارا سفيرة لعلامة "ميسي" التجارية

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""الخليج 365"" من بيروت: وقع خيار إدارة متجر اللاعب الأرجنتيني "ميسي" على النجمة اللبنانية يارا كسفيرة للحملة الإعلامية الاجتماعية الأولى الخاصة بعلامتهم التجارية. حيث فاجأوها بتقديم هديّة لها عبارة عن Puff Vest من اللون الكحلي. وهي الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه: "شكراً جزيلاً لـ Messi Brand على هذه الهدية الخاصة، أنا سعيدة جداً لإختياري كسفيرة للحملة الإعلامية الإجتماعية الأولى للعلامة التجارية الخاصة بـ"ميسي"، وأن أقود هذه الحملة في منطقتنا".

هذا ووعدت متابعيها بحسم 20% على المشتريات في حال قدموا القسائم باسمها، وبمزيدٍ من المفاجآت.

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