شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يقترب من حل لغز قتل صفية فى "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عزيز محامى رفعت الروينى الذى يجسد دوره الفنان أحمد كامل ضمن أحداث مسلسل "الأخ الكبير" من كشف خيوط اللغز فى مقتل "صفية" هبة مجدى، و"فريدة الروينى" وتجسدها هاجر أحمد بعد أن بدأ فى مراقبة "سوزى" عبير صبرى، و"شريف الباشا" أحمد فهمى وتكشف الحلقات القادمة سر الجريمة التى أصبحت تريند "مين قتل صفية" فى الأيام الماضية.

أحمد كامل قدم من قبل مسلسل "بحر" مع النجم ماجد المصرى ويستعد لعمل جديد فى دراما رمضان بعد نجاحه فى مسلسل الأخ الكبير والعمل من بطولة محمد رجب و ايتن عامر و دينا فؤاد و هبة مجدى و محمد عز و إخراج اسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج سينرجى تامر مرسى.

والمسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

"الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدى دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".