شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح الدين عضوا بلجنة تحكيم إبداعات الدورة الرابعة لملتقى أولادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المطرب أمير صلاح الدين لأعضاء لجنة تحكيم الدورة الرابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، والمقرر إقامتها فى الفترة من 20 إلى 26 مارس المقبل، والتى أعلنت عن أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة التى تنوعت بين مجال الاستعراض والموسيقى والغناء.

يشارك الفنان أمير صلاح الدين، عضو فريق بلاك تيما، فى بطولة مسلسل "ختم النمر"، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، والمسلسل من بطولة عدد من النجوم منهم أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمري، حسنة، وآخرين.

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يذكر أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، أخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

أمير صلاح الدين هو مؤسس الفريق الثلاثي النوبي الناجح "بلاك تيما"، والذى طرح فريق مؤخراً ألبوما يحمل اسم "لون الكاكاو"، ويضم المينى ألبوم 5 أغنيات متنوعة، ويعد نقلة موسيقية كبيرة، تولى توزيعه هانى ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازى وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

فريق بلاك تيما يقدم لونا غنائيا جديدا يعبر عن مشاكل وأحلام الشباب إلى جانب البشرة السمراء التى تميزهم وقدموا اولي عروضهم الغنائية فى 7 أغسطس 2004، الذى جمع 160 شخصا من الأقارب والأصدقاء واحتفل الفريق الغنائى "بلاك تيما" منذ فترة بمرور 14 عاما على تقديم هذا العرض، بعد أن وجد أعضاؤه أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده فى أنفسهم تشابها كبيرا، واتخذوا قرار البدء بهدف وحلم واحد، ما حصدوا عدد من الجوائز أبرزها "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، كما ترشح لعدد من الجوائز العالمية مثل "وورلد ميوزيك أوورد، وبيج أبل ميوزيك أوورد".