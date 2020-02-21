شكرا لقرائتكم خبر عن سر موافقة هانى شاكر على قبول حسن شاكوش في نقابة الموسيقيين في "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث يكشف آخر تطورات أزمة مطربو المهرجانات، ولماذا وافق الفنان الكبير هانى شاكر على قبول حسن شاكوش النقابة؟ ثم إلغاء عضويته. وتلقى الحلة الضوء على الأراء المتناقضة للمطرب رامى صبرى حول أغانى المهرجانات، ولماذا تهدد الممثلة منة فاروق بالإنتحار من فترة لأخرى؟. Advertisements برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سر موافقة هانى شاكر على قبول حسن شاكوش في نقابة الموسيقيين في "مع صحصاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.