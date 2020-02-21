شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تعلن عن الانطلاقة الجديدة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلية نحل وفرق عمل مميزة تتحرك منذ عدة أسابيع حتى يخرج الشكل الجديد لبرنامج "صباح الخير يا مصر" فى أولى حلقاته يوم الأحد 23 فبراير، بعد أن تم استحداث شكل ومحتوى مختلف له، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام.

وقد صرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، أن فترة صباح الخير يا مصر تبدأ يوميا فى السابعة صباحا وحتى العاشرة صباحا وتذاع على شاشات الأولى والفضائية المصرية وأون العامة. ويقدم البرنامج دينا عبد الكريم وجومانا ماهر وهبة جلال، ويشارك أيضا فى تقديم الفقرات الخاصة هدير أبو زيد ومحمد الشاذلى وحسام الدين حسين وأسماء قنديل ومنه الشرقاوى، وإيمان منصور.

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وتتكون فترة صباح الخير يا مصر من عدة فقرات متنوعة لتنقل للمشاهد الأحداث الجارية، سواء استعراض ما حدث فى اليوم السابق من خلال لقاءات وتغطيات وتقارير، إضافة إلى أجندة اليوم نفسه، وتناول ما هو مخطط من أحداث.

واضاف "صالح" أن الخدمات العامة لها نصيب من البرنامج مثل أسعار العملات والطقس وخطط النقل العام والقطارات، وخدمات أخرى متعددة. ويتخلل الفترة مواجز لأهم الأنباء، وخلال أيام محددة من كل أسبوع يظهر البرنامج على الهواء مباشرة من واحدة من محافظات مصر الجميلة، والتى تحمل كثيرا من مناحى الجمال.

وأكد المهندس حسام صالح أن إذاعة البرنامج على قنوات الأولى والفضائية وأون العامة هو من أجل مشاهدة أوسع لواحد من أهم البرامج المصرية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، مع المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، والذى بموجبه نشهد تحديثا وتطويرا فى أدوات الأداء الأعلامى فى مصر والذى ينعكس على الشاشة وما يستفيده المواطن المصرى من خلال متابعته.