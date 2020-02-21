شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "بت القبايل": الكاتب المسرحى يعزف على الورق بينما السيناريست يشبه المقاول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاذلى فرح هو أحد المؤلفين المسرحيين الذين اشتهروا بالكتابة الجنوبية، وقد حصل على العديد من الجوائز فى التأليف المسرحى مثل جائزة الدولة التشجيعية، وجائزة توفيق الحكيم، وجائزة التمصير.

يخوض فرح أول تجربة تليفزيونية من تأليفه وهى مسلسل "بت القبايل"، الذى يعرض الآن على قناة الحياة، ويقول فرح، مسلسل بنت القبايل هو أول تجربة من تأليفى، وهو مسلسل جنوبى، بدأت فى كتابته منذ 14 عاما، وطرقت جميع الأبواب من أجله، لكن دون جدوى، وحينما فقدت الأمل عدت مرة أخرى للمجال المسرحى، الذى حققت فيه نجاحا كبيرا، وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، وكانت نصوصى المسرحية تعرض فى جميع ربوع مصر، من جامعات والبيت الفنى للمسرح وفرق خاصة وغيرها، إلى أن قدمت عرض "نعناع على الجنينة" فى عام 2016، وكان من إنتاج البيت الفنى للمسرح، شاهد العرض المخرج الكبير حسنى صالح، الذى عرف بحبه للأعمال الجنوبية، حينها طلب منى التعاون معه فى عمل تليفزيونى.

واسترسل قائلا قدمت له مسلسل "بنت القبايل" الذى أشاد به، وبالفعل بدأنا على الفور وقمت بعمل بعض التحديثات على السيناريو حتى يواكب العصر، ومن ثم تم تكوين فريق العمل للبدء فيه، وأضاف فرح بالطبع هناك فرق بين التأليف المسرحى والتأليف التليفزيونى، فالمؤلف المسرحى لابد أن يمتاز بالرسوخ والنضوج وأن يكون أكثر هدوءا، فلابد للمؤلف المسرحى أن يكون لديه موهبة العزف على الورق، بينما السيناريست يُشبه المقاول، فالكتابة التليفزونية تعتمد على الحبكة والصنعة.

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وتابع قائلا لم أتوقع كل هذا النجاح للمسلسل، ففى البداية انتابنى بعض القلق، لأن المشاهد اعتاد على قضايا معينة فى المسلسلات الصعيدية، لكنى تناولت فى مسلسل بنت القبايل قضايا من نوع خاص، فقد ركزت على الجانب الإنسانى والنفسى للشخصية الصعيدية.

وعن القضية التى أثارت جدلا فى المسلسل قال فرح، هاجمنى الكثير من أهل الصعيد منذ بداية المسلسل، وأنا أعزرهم فهم لم يعرفوا الفرق بين مسلسل تسجيلي ومسلسل درامى، فالمسلسل الدرامى يحتوى على جزء من الواقع وليس كل الواقع فللمخرج رؤية وخيال، فقد اتهمني البعض بالإساءة لبنات كوم أمبو، فالعبارة التي تداولت علي انها قيلت في المسلسل هي عبارة محرفة ، فالعبارة الصحيحة هى على لسان عمدة العزية لابنه، كانت "هو أنت فاضى من السرمحة فى كوم أمبو مع البنات الخسرانة"، وهى تختلف عن العبارة المتداولة "هو أنت فاضى من السرمحة مع بنات كوم أمبو الخسرانة".

المسلسل بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش.