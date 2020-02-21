تراند اليوم : بعد أشهر من وفاته .. السبب الحقيقي النهائي وراء وفاة هيثم أحمد ذكي

أصدرت نيابة الشيخ زايد قرار بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بكومبوند بيفرلي هيلز.

وتسلمت النيابة التقارير من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للراحل وتقارير الأدلة الجنائية وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن الوفاة طبيعية، فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.

كان تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقي بلاغاً بتاريخ 7 نوفمبر من خطيبة هيثم أحمد عبد الرحمن زكي 34 سنة ممثل بأنه لا يتجاوب مع اتصالاتها الهاتفية أو الاستجابة للطرق على باب الشقة.

Advertisements

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور علي جثة المذكور.

وبمناظرة الجثة تبين أنه مسجي علي وجهه بمدخل حمام غرفة النوم ولا توجد به إصابات ظاهرية وسلامة جميع منافذ الشقة، وعثر على كمية من المكملات الغذائية ومخلفات سجائر أعلي منضدة موجودة بصالة الشقة.

وبسؤال كل من مشرف أمن بالمنتجع وفردا أمن بالمنتجع أكدوا أن المتوفي كان يعاني من حالة إعياء شديدة وقيء فجر اليوم السابق نتيجة تناوله كمية زائدة من المكملات الغذائية فاصطحبوه بسيارة إسعاف داخلية إلى صيدلية داخل الكومبوند وتم عمل الإسعافات الأولية وعاد إلي شقته ولم يظهر مرة أخري.