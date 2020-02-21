تراند اليوم : بسمة خايفة علي بنتها من الحسد زي الأمهات المصرية – شاهد ماذا فعلت

شاركت الفنانة بسمة جمهورها بمجموعة صور ظهرت فيها مع والدتها.

تعود الصور لفترة تواجد بسمة في مدينة أسوان، لحضور فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة.

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كتبت بسمة تعقيبا على الصورة لتصف والدتها بـ”حب العمر” وتوضح أن ابنتها نادية كانت معها، وطلبت من الجمهور عدم البحث عن صورة لها لأنها لن تنشر صورها.

على جانب آخر، تنتظر بسمة عرض فيلم “بعلم الوصول” في دور العرض السينمائية وتحدد له يوم 26 فبراير.

فيما يعرض لها فيلم “رأس السنة” في دور العرض السينمائية من تأليف محمد حفظي، وبطولة إياد نصار، وشيرين رضا، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.