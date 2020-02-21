تراند اليوم : أحن أب في الدنيا .. مصطفي خاطر يحتفل بعيد ميلاد والده بهذة الطريقة -صور

يحرص الفنان مصطفى خاطر، على مشاركة الجمهور بكل أخبار ويومياته، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

نشر خاطر، عبر حسابه الشخصي على موقع Instagram، صورتين لوالده، وعلق عليهما برسالة مؤثرة، ليهنئه من خلالها بعيد ميلاده، الذي حل مؤخرًا.

وكتب في هذه الرسالة: “كل سنة وأنت طيب يا أجمل وأحن أب في الدنيا”.

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على صعيد آخر، كان مصطفى خاطر، قد عرض له في رمضان 2019 مسلسل “طلقة حظ” مع أيتن عامر، ومحمد أنور، وهبة مجدي، وأحمد ماهر، وأحمد ‏التهامي، وإنعام سالوسة، وإيمي سالم، ومحمود حافظ، وحسني شتا، وميرنا نور الدين، وخالد أنور، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج ‏أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “سينرجي‎”.