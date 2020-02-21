اسم ابن قصي خولي ليس "عميد" الحقيقة ستدهشكم

المزيد من الحقائق بدأت تتكشّف حول علاقة قصي خولي بزوجته التونسيّة مديحة الحمداني.

فبعد الكشف عن أنّ مديحة هي ابنة الفنانة الشعبيّة التونسيّة أمال علام، وبعد الكشف عن أنّ قصي يهمل عائلته، وأنّه لا يتكفّل بمصاريف ابنه، وأنّ هذا الأخير يعيش ظروفاً مزرية في أميركا مع والدته، تمّ الكشف عن الاسم الحقيقي للطفل.

الطفل يدعى فارس، وليس "العميد" كما صرّح قصي لدى ولادته، حيث أعلن عن قدوم طفله مطلقاً عليه اسم "العميد" تيمّناً بجدّه، إلا أنّ مصادر مقرّبة من والدة الطفل أكّدت أنّها أطلقت عليه اسم "فارس".

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صورة نشرتها مديحة عن دور الام في غياب الاب

وفي حسابها على "انستغرام" يبدو أنّ مديحة بدأت تعاني من إهمال قصي لابنه منذ فترة، إذ أنّها تنشر باستمرار صوراً للطفل دون أن تظهر وجهه، وتنشر حكماً تتحدّث عن دور الأم في غياب الأب، كما أنّ حسابها لا يتضمّن أي صور لقصي الذي لا يزال يلتزم الصّمت ولم يعلّق على الفيديو الذي نشرته مديحة.

امال علام ومديحة وقصي الخولي