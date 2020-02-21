فيديو: لن تصدّقوا من هي حماة قصي خولي

في استكمال للمفاجأة التي فجّرتها مديحة الحمداني زوجة الفنان قصي خولي، التي أعلنت أنّ زوجها ليس أباً مثالياً، وأنّها وطفلها يعانيان من ظروفٍ حياتيّة صعبة جداً بسبب تخلّي قصي عنهما، مهدّدة بفضحه بمزيد من الفيديوهات في حال استمرّ في كذبه، تمّ الكشف عن هويّة والدة مديحة، ليتبيّن أنّها فنانة تونسيّة معروفة.

امال علام وقصي ومديحة

ففي إعلان لحلقته التي ستبثّ يوم غدٍ السبت من برنامح "سهرية السبت"، كشف الإعلامي التونسي سامي الفهري عن هويّة حماة قصي، وهي الفنانة التونسية أمال علام.

وقد عرضت في إعلان الحلقة، فقرة يواجه فيها شخص مقنّع الضيف، وهذا الشخص توجّه لعلام قائلاً " ابنتك تعيش في أميركا ولديك حفيد، وهناك ممثل صف أوّل، حصل من ابنتك على جنسيّة أميركية، هذا الممثل أخفى خبر زواجه، لكن كل المعلومات تؤكّد أنّه متزوّج من ابنتك ولديهما طفل صغير".

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امال علام

أمال رفضت الردّ على الشخص المقنّع، إلا أنّ الفهري سارع إلى سؤالها "أمال علام أنت حماة قصي خولي؟".

فردت قائلة "نعم" وتابعت "لقد حلّيت لغزاً، كانت قنوات تلفزيّة عربية وأجنبية تحاول الوصول إليه منذ وقت طويل".

امال علام

وبانتظار المعلومات التي ستكشف عنها آمال يوم غدٍ السبت، يتبيّن السبب الذي دفع بمديحة إلى الكشف عن هويتها كزوجة لقصي وأماً لولده، بالتنسيق مع موعد حلقة والدتها، التي قرّرت أن توضح الكثير من المسائل، حول زواج ابنتها الذي يبدو أنّه لم يكن زواجاً سعيداً.