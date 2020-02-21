سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها وتطوي سنة إنجازات انتهت بخبر حزين

تحتفل الفنانة سيرين عبد النور اليوم 21 فبراير، بعيد ميلادها الـ43، طاويةً سنة لم تكن سنة اعتياديّة.

فقد شهد عامها المنصرم الكثير من النجاحات، إلا أنّه انتهى بخبر أليم، مع إصابة ابن شقيقتها سابين بالسرطان.

فكيف كان عام سيرين وما هي الإنجازات التي حقّقتها؟

الهيبة:

منذ العام ٢٠١٥، غابت سيرين عن الدراما المشتركة، وحضرت عام ٢٠١٧ بمسلسل قناديل العشاق السوري، لتعود هذا العام إلى الدراما المشتركة من اوسع ابوابها.

فقد اختارها المنتج صادق الصباح لتشارك تيم حسن الموسم الثالث من الهيبة، ونجح الموسم إلا انه انتهى بموت الشخصية التي تؤديها، ما قطع عليها باب المشتركة في الموسم الرابع من المسلسل.

سيرين عبد النور

عودة الى ايغل فيلمز:

بعد خلاف دام ٤ سنوات، اعلنت سيرين مصالحتها مع الممثلة ماغي بو غصن وزوجها المنتج جمال سنان، حيث لبت دعوتهما إلى السحور.

ونتح عن المصالحة، عودة سيرين إلى الشركة، حيث ستقدم معها عملا في رمضان المقبل.

ديفا:

في اول إنتاج لمنصة شاهد، فازت سيرين ببطولة مسلسل ديفا، الذي انطلق عرضه بنجاح على المنصة.

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وبذلك تمكنت سيرين من تقديم مسلسلين في عام واحد، بعد غياب سنوات، وفرضت نفسها بنجاح على الساحة الفنية.

عودة إلى الإعلانات:

خلال تقديمها دور نور رحمة في مسلسل " الهيبة الحصاد"، تميزت سيرين بأحمر الشفاء باللون الأحمر، فتعاقدت معها واحدة من أكبر شركات مستحضرات التجميل العالمية، لتطلق احمر شفاه يحمل اسمها.

مصالحات بالجملة

قررت سيرين هذا العام أن تمد يدها للجميع، تصالحت مع الفنانة السورية سلافة معمار بعد خلاف سنوات. كما لبت دعوة الممثلة ماغي بو غصن لعشاء جمعها باهم نجمات لبنان، انتهى بمصالحتها مع نادين نجيم بعد خلاف طويل.

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خبر حزين:

في بداية شهر نوفمبر، وقبل ايام من إطلاق مسلسل ديفا، صدمت سيرين بخبر إصابة كيفن ابن السادسة عشر بسرطان الدم.

وكيفن هو ابن شقيقة سيرين الوحيدة سابين، وهي متعلقة به وبأخوته، وكانت قبل زواجها تقيم في فترة من الفترات في منزل سابين، الامر الذي اصاب العائلة، إذ لا يزال كيفن منذ شهر ونص في المستشفى ولم يخرج منها سوى ثلاثة ايام.

وتأمل سيرين ان يتعافى كيفن، وأن يتمكن من إعادة البسمة إلى وجهها ووجه افراد العائلة الذين يساندونه في رحلة كفاحه السرطان.