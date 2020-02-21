- 1/2
- 2/2
فجع الفنان جورج وسوف بوفاة والدته السيدة فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز الـ82 عامًا.
يشيّع جثمان الراحلة اليوم الجمعة في 21 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس – كفرون رفقة – سوريا.
وتُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، 22-23-24 الجاري من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.
ورقة النعوة
وقد ورد على ورقة النعوة، اسم الوسوف مع زوجته الأولى شاليمار، وأولاده الثلاثة، ولم يرد اسم ابنته عيون، التي التقى بها قبل أيام للمرّة الأولى.
أسرة "الجميلة" تتقدّم بأحرّ التعازي من الفنان جورج وسوف وعائلته، عسى أن يتغمّد الله الفقيدة بواسع رحمته.
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع جورج وسوف بأقرب الناس إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.