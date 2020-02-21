الموت يفجع جورج وسوف بأقرب الناس إليه

فجع الفنان جورج وسوف بوفاة والدته السيدة فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز الـ82 عامًا.

يشيّع جثمان الراحلة اليوم الجمعة في 21 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار الياس – كفرون رفقة – سوريا.

وتُقبل التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، 22-23-24 الجاري من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.

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ورقة النعوة

وقد ورد على ورقة النعوة، اسم الوسوف مع زوجته الأولى شاليمار، وأولاده الثلاثة، ولم يرد اسم ابنته عيون، التي التقى بها قبل أيام للمرّة الأولى.

أسرة "الجميلة" تتقدّم بأحرّ التعازي من الفنان جورج وسوف وعائلته، عسى أن يتغمّد الله الفقيدة بواسع رحمته.