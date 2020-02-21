هل تغيب هيا مرعشلي عن رمضان 2020 بعد نجاحها الباهر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تعلن الممثلة السورية هيا مرعشلي عن أي مشاركات لها في الأعمال الدرامية المقبلة، وبحسب مصادر فإن هيا لم تصل إلى اتفاق مع المخرجين وشركات الإنتاج لتكون حاضرة في أعمالهم الجاري تحضيرها.

وتردد في الأوساط الفنية أنها اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في مسلسل "شارع شيكاغو" و"من الحب".

هذه الاعتذارات المتوالية والغياب هذا العام عن السباق الرمضاني يثير تساؤلات محبيها، وذلك بعد نجاحها العام الماضي بثلاث شخصيات أدتها في مسلسلات مختلفة رسمت نجوميتها الواسعة، وهي "دقيقة صمت" (لسامر رضوان وشوقي الماجري) و"عندما تشيخ الذئاب" (لحازم سليمان وعامر فهد) و"مسافة أمان" (لإيمان السعيد والليث حجو).

تميزت هيا مرعشلي البالغة من العمر 21 عاما، بأداء واعٍ جسديا وفهم دقيق لفن الحركة وانسجام مع نظرة العين المدركة.

Advertisements

فجسدت مرعشلي في مسلسل "مسافة أمان" شخصية فتاة قوية تضعها الظروف الصعبة في مكان تتصرف فيه بطريقة خارجة عن إدارتها، لتتحول فيما بعد إلى شخصية مختلفة عن كينونتها، ربما تصبح شبيهة بكل الفتيات اللواتي في عمرها لا ينتظرن مبادرة أو منّة من أحد، يهرعن دائما لاقتناص حصصهن من الحياة دون انتظار العطاء حتى ولو كانت تلك الأساليب ملتوية بالنسبة للبعض، لكنها تمثل مسافة أمان لتلك الفتيات من وجهة نظرهن.

وأدت هيا مرعشلي دورا مهما في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" بشخصية "سندس"، فتاة أسيرة لرغباتها تضعها الأقدار في بيت رجل كبير السن كان متزوجا ولديه أولاد. وللمصادفة وقعت في حب ابن زوجها الوسيم والذكي، ورغم توجهه الديني فإنه يقع في غرامها.

سلاح مرعشلي موهبة تصقلها عملا تلو آخر، فهي ابنة الفنانة الراحلة رندة مرعشلي والتي توفيت بعد معاناة مع مرض السرطان بعمر الشباب، ووالدها الفنان طارق مرعشلي، وجدتها الفنانة ناهد الحلبي "والدة الفنان طارق مرعشلي"، وبالرغم من انتماء مرعشلي لعائلة فنية بامتياز، إلا أنها تمتلك موهبة مميزة جعلتها تتفوق على شهرة والديها، ويعرف عن مرعشلي الجرأة في إطلالاتها وأدوارها، إذ قدمت العديد من الأدوار الجريئة من بينها شخصية فتاة ليل في مسلسل "الندم".