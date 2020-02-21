باسم سمرة يتبرأ من الاعتداء على محمد رمضان: مواقع التواصل تضخم الأمور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى الفنان المصري باسم سمرة واقعة اعتدائه على زميله ومواطنه محمد رمضان في حفل زفاف شعبي أقيم بمنطقة "المنيب" بمحافظة الجيزة.

وفسر سمرة في تصريح خاص لـ"فوشيا"، مقطع الفيديو المتداول له وهو يدفع محمد رمضان بيده، أثناء غنائه على المسرح، قائلا: "لم أقصد ما تم تداوله على المواقع، محمد صديقي ومثل أخي ولا يوجد بيننا ضغينة لكي أدفعه كما تردد".

وأضاف الفنان المصري: "حفل الزفاف الذي حضرناه أنا ومحمد كان ممتلئا عن آخره بالناس، وكانت هناك تدافعات من قبل البعض تجاهي، أثناء غناء محمد رمضان".

وتابع: "البعض أرادوا أن يسلموا علي أنا ومحمد وكنت أحاول الابتعاد عن الزحام وبسبب التدافع من الخلف، تدافعت أنا أيضا تجاه رمضان، الأمر غير مقصود".

واختتم: "مواقع التواصل تضخم الأمور ويتم تفسيرها بصورة خاطئة من أجل جلب المشاهدات وزيادة التفاعل، ما حدث كان عفويا وليس مقصودا على الإطلاق".

وتحقق موقع "فوشيا" من الواقعة وتبين أنها تعود إلى شهر ديسمبر الماضي، خلال حضور محمد رمضان وباسم سمرة حفل زفاف لأحد كبار أعيان منطقة "المنيب" بالجيزة، أقيم في صوان كبير حضره ما يقرب من 50 ألف شخص.

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وكان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو من هذا الحفل، في 15 ديسمبر الماضي، لكي يبارك إلى العريس، قائلا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "ألف مبروك يا عبد الهادي يا ابن العيلة الغالية على قلبي.. صاحبي وابن صاحبي وعمك صاحبي".

وتسبب مقطع الفيديو بضجة واسعة بين المتابعين، حيث كان يغني محمد رمضان أغنية "إنساي" ويلتف حوله عدد كبير من الأشخاص، وكان باسم سمرة يمر من جانبه فانفعل عليه وأزاحه بيده بشكل غريب.

وكان رد فعل محمد رمضان على دفعة باسم سمرة له الصمت واستمراره بالغناء، خاصة أن طفلا صغيرا كان يتقدم نحوه ويريد تقبليه، فاكتفى محمد رمضان بنظرة استغراب لسمرة الذي وقف وسط الأشخاص المتواجدين، ولم يعلق سواء باعتذار أو بالسلام عليه لإثبات حسن نيته فحمل رمضان الطفل وغادر المكان.

يذكر أن محمد رمضان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.