إليسا تنتهي من تسجيل "عظيمة" ضمن أغاني ألبومها الجديد

القاهرة – لايف ستايل
انتهت المطربة اللبنانية إليسا، من تسجيل أغنيتها الجديدة "عظيمة" ضمن ألبومها الجديد، وذلك بالتعاون مع الملحنين والموسيقيين محمد رحيم ونادر عبد الله وأحمد إبراهيم.
يشار إلى أن انتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، كلمات وألحان رامى جمال، توزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.
يذكر أن طرحت إليسا مؤخرًا أغنية "عم ثور" تضامنًا مع الشعب اللبنانى، كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم.
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