رزان مغربي تستعيد ذكريات شبابها بصورة على انستجرام

شاركت الإعلامية رزان مغربي جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت في الصورة وهي في فترة شبابها وعلقت على الصورة قائلة:"كان يا مكان ... بنت صغيرة ...حلمها كتير كبير ...كان بدا تطير ....و توصل لقلوب كل العالم ....الليل المفتوح ....و مازال الحلم مستمر لعيونك".

وعبرت متابعة عن انبهارها قائلة: "الأيام تبعك دى أحلى أيام حياتى أنا كنت مبهورة بيكى وبثقافتك وبنطقك الإنجلش والستارز اللى كنتى بتقابليهم انتى بجد سابقة عصرك.

وعلقت أخرى: "من غير مجاملات ولا كذب بس انتي أفضل إعلامية عندي حلوه ومثقفة مثال للمراة العربيه كان عندك برنامج كل خميس ف كأس العالم 2006 اعتقد كنت تسأل ف المشاهير ع كأس العالم وكنت خلوه كثير ف برنامج واجواء البرنامج انتي كانت اتجننن استمري كل التوفيق ليك"

شاركت الإعلامية رزان مغربي جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت في الصورة وهي في فترة شبابها وعلقت على الصورة قائلة:"كان يا مكان ... بنت صغيرة ...حلمها كتير كبير ...كان بدا تطير ....و توصل لقلوب كل العالم ....الليل المفتوح ....و مازال الحلم مستمر لعيونك".

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وعبرت متابعة عن انبهارها قائلة: "الأيام تبعك دى أحلى أيام حياتى أنا كنت مبهورة بيكى وبثقافتك وبنطقك الإنجلش والستارز اللى كنتى بتقابليهم انتى بجد سابقة عصرك.

وعلقت أخرى: "من غير مجاملات ولا كذب بس انتي أفضل إعلامية عندي حلوه ومثقفة مثال للمراة العربيه كان عندك برنامج كل خميس ف كأس العالم 2006 اعتقد كنت تسأل ف المشاهير ع كأس العالم وكنت خلوه كثير ف برنامج واجواء البرنامج انتي كانت اتجننن استمري كل التوفيق ليك".

يذكر أن رزان مغربي متزوجة من رجل مصري الجنسية وأنجبت منه طفلها الوحيد رام وتعيش بين لبنان ومصر

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