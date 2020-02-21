أحمد حلمي يتبرع بمليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب

أعلن الفنان أحمد حلمي، تبرعه لصالح مستشفى القلب للدكتور مجدي يعقوب، بمبلغ قدره مليون جنية مصري، وذلك أثناء حضوره احتفالية المستشفى في دبي. وقال أحمد حلمي أثناء صعوده على المسرح :" انا كمواطن مصري عايز أتبرع بمليون جنيه مصري لصالح مستشفى القلب كان نفسي تكون مليون دولار بس خليها مصرى". بينما حيته الإعلامية منى الشاذلي قائلة :"أنا فخورة بيك يا أحمد .. انت كنت مقرر تعمل كده قبل ما تيجي؟"، وقام أحمد بالإجابة :لا أنا حسيت دلوقتي حالا إني عايز أعمل كده ده واجب علينا". Advertisements قد يهمك أيضا: "أحمد حلمى يجمع 4 فنانين كبار في فيلم "خيال مآتة تعرف على نجوم "النحت الفني" في عام 2019 وبيومي فؤاد يتصدر بـ21 عملًا

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