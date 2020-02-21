أحمد فلوكس يوجه رسالة إلي ابنه

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه بـ"انستجرام"، صورة له من مرحلة المراهقة برفقة صورة لأبنه "سيف"، مؤكدًا إنهما يحملان نفس الملامح.

وعلق "فلوكس"، موجهًا حديثه لنجله، إذ قال: "اتمني انك تكون احسن مني شكلا وموضوعا.. اتمني لا ترى او تمر بما مررت به او بمر به.. اتمني ان تكون حياتك افضل من حياتي وتبقي ضحكتك على وجهك طوال العمر.. روحي وحياتي ابني".

وكان فلوكس تدخل في أزمة الفنانة منى فاروق، وعرض عليها العمل معه في المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا"، محاولة منه لدعمها.

المسلسل الإذاعي "طلقني شكرًا"، بطولة كل من أحمد فلوكس، هنا شيحة، فاروق فلوكس وسماح أنور ومحمد ثروت ومن تأليف محمد حنفي نصر.

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