شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد يلتقط أول سيلفى مع جمهور مسرحية "عطل فنى" فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أمس أول عروض مسرحية "عطل فنى" في جدة، بعد النجاح الكبير الذى حققته المسرحية، فى موسم الرياض، قبل عدة أسابيع، ويلعب بطولة المسرحية كل من هشام ماجد وشيكو وأكرم حسنى وآيتن عامر.

شيكو نشر صورة "سيلفى"، مع جمهور أول ليلة عرض من مسرحية "عطل فنى"، وعلق على الصورة قائلا "چدة غير مع أول جمهور لينا في جدة .. جمهور السوبر .. عطل فني قريبا فى مصر"



هشام ماجد

تدور أحداث "عطل فنى" حول 3 شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذين يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، وبسبب عطل فنى يجدون أنفسهم فى ثلاث عوالم خيالية لم يتوقعونها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية.

تقام عروض "عطل فنى" برعاية الهيئة العامة للترفيه من بطولة أكرم حسنى، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلى، محمد أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.

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ومن المقرر أن يعرض لأكرم حسنى مسلسل "تيمون وبومبا" وهو العمل الدرامى الكوميدى، الذى سيعرض في رمضان 2020، بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعدد كبير من النجوم، حيث اجتمع النجمان من قبل في مسلسل "ريح المدام"، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

النجمان يجتمعان مرة أخرى في مسلسل "تيمون وبومبا"، ونشر أكرم حسنى صورة من كواليس العمل، وهما يرتديان ملابس "بابا نويل"، ومعهما بيومى فؤاد، وعلق أكرم على الصورة قائلا: "بابا نويل وماما نويل.. من مسلسل تيمون وبومبا، رمضان 2020".