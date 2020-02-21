شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيرى تتعرض لموقف محرج خلال تصوير برنامج "أمريكان أيدول".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة الأمريكية كاتى بيرى، لموقف محرج خلال مشاركتها فى أداء برنامج المواهب الشهير "أمريكان أيدول"، حيث أظهر مقطع فيديو وقوعها مغمى عليها، وذلك بعد وقوع حادثة اختناق، مما أدى إلى انهيارها، وارتباك زملائها في لجنة التحكيم.

و كانت المغنية الأمريكية وزملاؤها أعضاء اللجنة يتفحصون مواهب المتقدمين، واضطر ليونيل ريتشي ولوك برايان إلى إيقاف عروض واختبارات الأداء بسبب تسرب غاز مخيف في الأستوديو.

وظهرت "كاتي" خلال تواجدها في استوديو التصوير وهي تسأل: "هل تشمون رائحة الغاز؟ إنها قوية للغاية"، بينما كان أعضاء اللجنة يجلسون وينتظرون أداء المتسابق التالي.

قال لوك برايان لموظفي البرنامج "رائحة البروبان الثقيلة تملأ المكان"، قبل أن تضيف كاتي "أشعر بصداع"، بعدها، شوهد عدد قليل من رجال الإطفاء وهم يتعاملون مع الوضع، وفقا لمجلة "بيبول".

Advertisements

في الثواني القليلة الأخيرة من المقطع، تقول كاتي: "أنا لست على ما يرام"، قبل أن تسقط على الأرض، ثم سادت حالة من الفوضى في المكان بين كل من طاقم العمل والمتسابقين، .

يذكر أن شبكة "ايه بي سي" الأمريكية كانت قد أكدت عودة النجوم كاتي بيري، لوك برايان وليونيل ريتشي، مرة أخرى لمنصة تحكيم البرنامج الشهير من أجل الفصل في المواهب المشاركة، وجاءت هذه التأكيدات عقب حالة من الجدل شككت في تعاقدهم مرة أخرى لتقديم الموسم الجديد في 2020.

وكانت كاتى بيرى قررت تأجيل حفل زفافها على أورلاندو بلوم وهو ما تسبب في العديد من التساؤلات بين محبى كاتى وبلوم اللذين تربطهما قصة حب قوية منذ فترة طويلة، وأشار موقع "جوسيب كوب" إلى أن تأجيل كاتى زواجها من أجل إنجاب طفل فى البداية هى قصة كاذبة تماما وملفقة ، ولا توجد خطة لحمل كاتى بيري أولا .

أخر أعمال كاتي كان كليب جديدا يحمل اسم " Cozy Little Christmas "، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج واتس ومن إنتاج جاك وينتر وتارجا سهيون .