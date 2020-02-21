شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة إليسا، الحكومة اللبنانية بعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان بعد وصولها أمس إلى بيروت قادمة من إيران ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريري، وغردت إليسا على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، منذ قليل، قائلة: "نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".



اليسا على تويتر

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان وجاي نقل الحالة المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

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وكانت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أعلنت اليوم الجمعة أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" ،حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه.

ومن جانبه أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الجمعة أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانغ ويونان وبلدية تشونجتشينج.

وأضافت اللجنة أن 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا، مشيرة إلى أن 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.