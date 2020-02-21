شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الكويتية لأحمد حلمى: أكتر المبدعين في الفن من مواليد برج العقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمع النجم أحمد حلمى حوار طريف مع الفنانة نوال الكويتية، خلال تواجدهما في دولة الإمارات لحضور احتفال "صناع الأمل"، حيث تبادل النجمان الحديث الودي بينهما، عن تشابه تاريخ ميلادهما و توجيهها التحية له خلال غنائها علي المسرح.

وقالت نوال لحلمي :" اتفاجئت انك مولود معايا في نفس اليوم مش أنت ومني بس كمان أحمد زكي"، مؤكدة أن أكثر المبدعين في مجال الفن من مواليد برج العرب"، ليرد حلمى قائلا :" العظماء وخاصة المطربين ومنهم السيدة الكبيرة سيدتنا كلنا فيروز".

وكشفت نوال بأنها تتمنى أن يجمعها مع حلمي عمل فني، ليرد حلمي اتشرف بذلك واتشرف اني واقف معاكي واني من عشاقك"، لتداعبه نوال قائلة :"سلمت عليك من المسرح بس انت ما شفتني"، وفقا لمجلة "زهرة الخليج".

و أعلن الفنان أحمد حلمى، عن تبرعه بمليون جنية لصالح بناء مستشفى الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب ، حيث عين سفيرا لمبادرة صناع الأمل، خلال فعاليتها أمس بدولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبى، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حيث بلغت 360 مليون جنية.

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وفى سياق آخر، يعمل حالياً أحمد حلمى فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعاً سينمائياً يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.