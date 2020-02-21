شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو يتألقون فى "عطل فنى" بجدة فى عرض كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العمل المسرحى الكوميدى "عطل فنى" حضورا جماهيريا كبيرا بمسرح دار الحكمة بمدينة جدة وذلك خلال عرض اليوم الأول مساء أمس الخميس مع إعلان إدارة المكان عن نفاد تذاكر حفلات يومى الجمعة والسبت المقبلين.

يأتى عرض "عطل فنى" بجدة عقب النجاح الكبير الذى حققته المسرحية فى فعاليات موسم الرياض، ونال الثلاثى أكرم حسنى وشيكو وهشام ماجد إعجاب جمهور المسرحية .

ووجه الفنان الكوميدى الشاب أكرم حسنى، الشكر للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على دعمه لمسرحية عطل فنى، مع بدء عرضها فى جدة السعودية، قائلا:" الحمد لله مسرحية عطل فنى فى جدة كامل العدد طوال الثلاث أيام".

وقال أكرم فى تغريدة وجهها لتركى آل الشيخ :"الحمد لله مسرحية عطل فنى فى جدة كاملة العدد طوال الثلاث ايام .. شكرا جزيلا معالى المستشار تركى آل الشيخ لدعمك المستمر".

وأعرب الفنان شيكو عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها بعد عرض مسرحية "عطل فنى" فى موسم الرياض فى فترة الماضية، حيث إن الجمهور دائما ما يبدى رأيه بعد انتهاء كل ليلة عرض، وتأتى أغلب الآراء إيجابية، مضيفاً أن المسرحية تعد عمل متكامل يجمع بين الكوميديا والاستعراضات الفنية.

Advertisements

وأضاف شيكو، لـ"الخليج 365"، أنه سوف يتم عرض المسرحية فى القاهرة، لكن حتى الآن لم يستقر صناع العمل على موعد محدد لها للعرض بشكل نهائى، متمنياً أن المسرحية تنال إعجاب جمهور فى وقت عرضها.

تدور أحداث "عطل فنى" حول 3 شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذين يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، وبسبب عطل فنى يجدون أنفسهم فى ثلاث عوالم خيالية لم يتوقعونها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية.

تقام عروض "عطل فنى" برعاية الهيئة العامة للترفيه من بطولة أكرم حسنى، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلى، محمد أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.