شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يقع فى موقف محرج بسبب "البيانو" .. فيديو على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحسه الساخر، نشر النجم أحمد حلمى، ثانى فيديوهاته على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، وذلك بعد أن دشن حسابه قبل عدة أسابيع قليلة، وبدأ في نشر بعض من محتوى أفلامه الكوميدية.



احمد حلمى على البيانو

أحمد حلمى، نشر فيديو لا يتعدى الـ 10 ثوانى فقط، وهو يعزف على "بيانو" كبير في أحد الأماكن العامة، ثم نظر حوله مندهشا قائلا "انا اسف يا جماعة"، وعلق على الفيديو قائلا "لحظات ابداع".

@ahmedhelmyofficial لحظات إبداع♬ الصوت الأصلي - ahmedhelmyofficial Advertisements

في الفيديو الأول له على "تيك توك"سقط حلمى، وظهر فى مقطع الفيديو الذى نشره، وهو يلتقط لحظاته الأولى عن طريق الموبايل، وسرعان ما سقط أرضاً اثناء قوله "أزيكم يا جماعة عاملين إيه، دا حسابى على تيك توك"، وبعد سقوطه أرضاً قال "مين اللى حط الكرسى دا هنا، المهم دا حسابى على تيك توك مش هتلاقوا حساب تانى غيره، هتشوفه فيديوهات تانية كتير عليه".

وظهر حلمى في مقطع الفيديو نشره منذ أيام، وهو يحاول تمثيل غنائه لأغنية "بنت الجيران" الشهيرة، وسرعان ما يظهر في الخلفية المطرب حسن شاكوش الذى يغنيها، ويوجه حلمى سؤاله لشاكوش قائلاً "إيه رأيك فى صوتى" ليرد الأخير "طبعا عالمى"، وينتهي الفيديو بسلامهما.

وفى سياق آخر، يعمل حالياً أحمد حلمى فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعاً سينمائياً يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.