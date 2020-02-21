شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة محمد رضا.. حمل كفنه بسبب رهان مع صلاح السعدنى لخسارة الزمالك من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القصة رواها محمد رضا أثناء حواره مع سمير صبرى بأحد البرامج الذى كان يقدمها، ووقتها روى أنه راهن العمدة صلاح السعدنى على مقابلته عند صديقهما بعد المباراة، وهو ما سيعرض المنهزم لسلسلة من الضحك عليه بعد هزيمة فريقه، ومع خسارة الزمالك وقتها قرر محمد رضا الذهاب إلى هناك لكن من خلال حيلة.
تلك الحيلة حينما وجد فى دولابه قطعة من القماش، ما جعله يأخذها وما إن ذهب لمقابلة صلاح السعدنى حتى أخذها ووضعها على كتفه، وكأنه يحمل كفنه ليتفاجأ الموجودون على حد قول الفنان محمد رضا من هذا التصرف الذى أدهشهم وأضحكهم.
على جانب آخر يعتبر الفنان الراحل محمد رضا واحد من أشهر ممثلين الزمن الجميل، لما تمتع به من خفة دم وكاريزما خاصة جداً جعلته واحد من أبرز فنانى جيله الذين اشتركوا فى أفلام كثيرة طوال مشواره مع أهم النجوم والنجمات، كما اشتهر بلقب المعلم لكثرة تأديته لأدوار المعلم خلال أدواره فى أغلب الأعمال الذى شارك فيها طوال مسيرته الفنية التى امتدت لسنوات.
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