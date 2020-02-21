شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس لابنه: انت شبهى يا سيف بس اتمنى تكون حياتك أفضل من حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة لنجله الوحيد "سيف"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، حيث نشر صورة له وقارنها بصورته فى شبابه، معلقا عليها قائلا :"انتى شبهى يا سيف وانا صغير بس اتمنى أنك تكون احسن منى شكلا وموضوعا.. اتمنى لا ترى أو تمر بما ممرت به أو بمر به".





وتابع :"اتمني ان تكون حياتك افضل من حياتي و تبقي ضحكتك علي وجهك طوال العمر .... روحي و حياتي ابني ".



احمد فلوكس

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ودعا الفنان أحمد فلوكس، الفنانة منى فاروق إلى العمل معه فى المسلسل الإذاعى "طلقنى شكرا"، معلقا على أزمتها الأخيرة بأن جميع الناس خطائين، قائلاً: "الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق كلنا خطاء ولكنه ستر الله و لعل ما حدث لكى علامة حب من الله لأن الله ان لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكى تعودى إلى رحاب الله و ايماناً منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده".

وأضاف: "فأحب أن أبشرك بأن دورك فى المسلسل الإذاعى طلقنى شكرا فى انتظارك وفى كل أعمالى الشخصية..إحنا شعب طيب وجدع وبننسى الوحش وبنفتكر الحلو وكلنا بجوارك حتى تتجاوزى محنتك أحمد فلوكس".

وكان أعلن فلوكس، عن تعاقد شركته على مسلسل إذاعى مع طليقته الفنانة هنا شيحة، بعنوان "طلقنى شكرا"، بعد مرور أشهر على انفصالهما، ونشر عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، فيديو لهما خلال التعاقد، معلقا عليها بأنه تم التعاقد مع الفنانة هنا شيخة على بطولة المسلسل الإذاعى الجديد.

ومن ناحية أخرى يجسد فلوكس شخصية الصحابى" جعفر بن أب طالب" الذى استشهد فى غزوة مؤتة، فى مسلسل "خالد بن الوليد".