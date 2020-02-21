نجل "شكوكو": والدي رباني على الصدق.. ومازلت ألمس حب الجمهور له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
في مثل هذا اليوم 21 فبراير، قبل 35 عامًا، رحل عن عالمنا أسطورة مصرية، ارتبط اسمه بفن المونولوجات لسنوات طويلة، ابتكر لنفسه شكلًا ميزه عن غيره من مقدمي نفس الفن، كما نجح في وضع بصمة كممثل، خلال مشاركته في عدد كبير من أشهر أفلام السينما المصرية، هو الفنان الكبير الراحل محمود شكوكو.
وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تحدث سلطان نجل شكوكو، عن والده والقيم التي رباه عليها مع شقيقه وشقيقته، قائلًا "اهتم والدي بزرع القيم والمبادئ فينا، وربانا على أهمية الصدق، والابتعاد عن الكذب، وقيمة أن يصبح الإنسان شخص أمين، يحبه الناس ويقدرونه ولا يغضب منه أحد".
وأكد سلطان أن رغم السنوات الطويلة التي مرت على رحيل والده، إلا أنه مازال يلمس حب الجمهور له، وتقديرهم لما قدمه من فن، متابعًا "والدي كان الفنان الوحيد اللي الجمهور صنع له تمثال".
من بين الأعمال الفنية التي شارك بها شكوكو، وتجاوز عددها الـ100: "أميرة حبي"، "حرامي الورق"، "عنتر ولبلب"، "انتصار الحب"، "الأسطى حسن"، "بائعة الخبز"، "آمال"، "ليلة العيد" و"المعلم بلبل".
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