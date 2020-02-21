- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الشاعر الغنائي والكاتب أمير طعيمة، جمهوره ومتابعيه عبر "تويتر"، مقطع فيديو كوميدي من مسرحية "عطل فني"، أظهر تفاعل الجمهور مع المسرحية، التي تُعرض حاليًا بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر الشدي- البوليفارد بالرياض.
وعلق "طعيمة"، على الفيديو قائلًا: "الجمهور رقم ١ في نجاح أي عمل، الحمد لله".
مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، أوتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة ينشر مقطع كوميدي من مسرحية "عطل فني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.