أمير طعيمة ينشر مقطع كوميدي من مسرحية "عطل فني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الشاعر الغنائي والكاتب أمير طعيمة، جمهوره ومتابعيه عبر "تويتر"، مقطع فيديو كوميدي من مسرحية "عطل فني"، أظهر تفاعل الجمهور مع المسرحية، التي تُعرض حاليًا بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر الشدي- البوليفارد بالرياض.

وعلق "طعيمة"، على الفيديو قائلًا: "الجمهور رقم ١ في نجاح أي عمل، الحمد لله".

مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، أوتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.