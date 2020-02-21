غادة رجب كادت تفقد بصرها وأحمد خليل "بلع مسمار".. تصريحات نجوم (الفن×أسبوع)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد| منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي، ظهور عدد كبير من نجوم الفن في برامج مختلفة، عبر شاشات التليفزيون، وأدلوا بتصريحات بعضها شخصي والبعض الآخر يتعلق بحياتهم الفنية، منها: أزمة أغاني المهرجانات وقرارات نقابة المهن الموسيقية، غادة رجب تكشف عن حادث تعرضت له أثناء قضاء شهر العسل، وصنّاع مسلسل "حديث الصباح والمساء" يتذكرون كواليسه، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

هاني شاكر

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن المطرب الشعبي حسن شاكوش خالف وعده بحذف عبارة من مهرجان "بنت الجيران".

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المعروض عبر فضائية "on e"، أن عدد مطربي المهرجانات الحاصلين على تصاريح للغناء قليل جدًّا، لكنهم ليسوا أعضاء عاملين ولا منتسبين ولا لهم حق الانتخاب.

وأشار نقيب المهن الموسيقية إلى أن مطرب المهرجانات كان يحصل على التصريح لمدة معينة في إطار "شعبة المهرجانات التي يجرى التفكير في إنشائها"، بعد التعهد بعدم غناء ما لم تُجزه المصنفات الفنية.

وذكر نقيب المهن الموسيقية أنه فوجئ بغناء عبارة "أشرب خمور وحشيش" في الحفل الأخير الذي عُرض على التليفزيون، لتدخل بيوت الأسر المصرية، بالإضافة إلى أن هناك مَن يروج لهؤلاء المطربين وما يغنونه بقصد أو دون قصد.

وتابع شاكر: "الكلمة دي ماينفعش تتقال، وأنا مش مدّي شاكوش تصريح عشان يغني الكلام ده، زي كل مطربي المهرجانات بيعتمدوا في أغانيهم على الإيحاءات".

حسن شاكوش

علَّق حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، على قرار نقابة الموسيقيين بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات، قائلًا: "إحنا اتخربت بيوتنا، ودي أول غلطة لينا معملي 3 محاضر مصنفات، وأصحاب الأفراح والحفلات مش هيعذروا لأنهم ميعرفوش قرار النقابة".

وأضاف شاكوش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المعروض عبر قناة "صدى البلد"، أنه احترم قرار النقابة وامتنع عن الذهاب إلى حفلات زفاف، وتلقّى رسائل وتليفونات تهديد جراء ذلك، لافتًا إلى أن إذاعة الكلمات المسيئة من أغنية "بنت الجيران" في حفل عيد الحب باستاد القاهرة كان عن طريق الخطأ.

وتابع حسن شاكوش بأنه كان قد وعد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بتعديل كلمات أغنية "بنت الجيران"، ولكن حدث خطأ في تبديل "فلاشة" الأغنية خلال حفل عيد الحب وتشغيل النسخة القديمة.

غادة رجب

قالت الفنانة غادة رجب، إنها كادت تفقد بصرها في أول أيام شهر العسل، عقب تعرضها لسقوط مفاجئ داخل الحمام، واصطدامها بجسم صلب.

وأضافت غادة في لقائها ببرنامج "معكم"، المعروض على فضائية "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، إنها وزوجها الشاعر عبدالله حسن لم يناما طوال رحلة طيران مدتها 14 ساعة، عقب انتهاء الفرح، متابعة: "لما وصلنا الفندق عبدالله دخل أخد دش، وأنا روحت دخلت وراه.. وقعت على الأرض واتخبطت تحت الحوض، عينيا كانت هتروح لولا لطف ربنا، الخبطة كانت في جفن العين، وقتها حسيت إن جالي انفصال شبكية".

وتابعت: "دخل زوجي لقاني منبطحة على الأرض وبصرخ، وفي الفندق كان في مشكلة أنه مفيش علاج من صيدلية ناخده أو نتصل إزاي بالإسعاف، أخدت مرهم عبارة عن مستخلصات الأعشاب، وكنت ارتدي نظارة شمسية خلال صور فترة شهر العسل، بسبب الإصابة التي تعرضت لها في عيني".

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خالد زكي

قال الفنان خالد زكي، إنه شعر بسعادة غامرة لا توصف عندما عُرض عليه المشاركة في فيلم "السفارة في العمارة" بطولة الفنان عادل إمام.

وأضاف زكي، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي"، أن العمل مع عادل إمام كان بمثابة أمنية بالنسبة له وإن فيلم "السفارة في العمارة" كان أول عمل يجمعهما معا.

رياض الخولي

قال الفنان رياض الخولي، إنه يحب العمل مع عائلة عادل إمام، مضيفًا: "ناس محترمين جدًّا وملتزمين ومؤدبين بشكل كبير".

وأشاد الخولي، خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، المعروض عبر فضائية "دي إم سي"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، بأداء محمد إمام في مسلسل "هوجان" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مضيفًا أن إمام يحب شغله جدًّا ولا يزال عنده الكثير.

وأضاف الفنان رياض الخولي: "كنت مستمتعًا بالشغل مع محمد إمام، ولسه عنده كتير، والأيام الجايّة بتاعته".

دلال عبدالعزيز

قالت الفنانة دلال عبدالعزيز، إن علاقة من الود والمحبة كانت تربط فريق عمل مسلسل "حديث الصباح والمساء" خلال تصوير المسلسل.

وعلقت في حوارها مع "صاحبة السعادة" على مشهد تحضير الفنانة عبلة كامل لعفريت ضمن الأحداث، وقالت "كنت خايفة بجد من مشهد تحضير العفاريت لان عبلة كامل ممثلة صادقة جدا وبتعيش الموضوع بجد".

واقترحت أن يتم تنفيذ جزء ثان من المسلسل ثم تراجعت بعدما تذكرت أن دورها انتهى بوفاتها في أحداث الجزء الأول، ليرد المخرج أحمد صقر "هنعالج الأمر من خلال الفلاش باك".

أحمد خليل

قال الفنان أحمد خليل، إن شخصية "عطا المراكيبي" التي أداها في مسلسل "حديث الصباح والمساء" كانت من الشخصيات الصعبة التي قدمها في مسيرته الفنية.

وأضاف خليل، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "صاحبة السعادة": "أنا بلعت مسمارًا صغيرًا خلال أدائي شخصية صانع الأحذية في المسلسل، كنت أضع مسامير صغيرة في فمي مثلما يفعل صناع الأحذية، وكملنا التصوير رغم ابتلاعي المسمار".

وتابع أحمد خليل: "ليلى علوي التي أدّت شخصية (هدى هانم) في المسلسل نجمة كبيرة وأحلى مَن رأت عيناي حتى الآن، وبحبها حب لا يتخيله مخلوق وباحترمها وباحترم سلوكها وأداءها وطريقة تعاملها في البلاتوه".