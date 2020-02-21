بعد خروجها من المستشفى.. 9 معلومات عن الفنانة ياسمين الجيلاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة ياسمين الجيلاني وابنتها "إيما"، لوعكة صحية مؤخرًا، تسبب في نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وكشفت والدة زوجها الفنانة علا رامي، تفاصيل حالتهما الصحية في تصريحات لمصراوي، مؤكدة إنهما عانتا من ارتفاع درجة الحرارة، وأن الطبيب نصحهما بالراحة، وخرجتا من المستشفى.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن ياسمين الجيلاني:

- ولدت عام 1982، لأب سعودي وأم مصرية، وتحمل الجنسيتين المصرية والسعودية.

- تلقت دروسًا في الباليه، ولفتت أنظار المخرج فهمي عبدالحميد، فقدمها في أوبريت "جدتي"، ثم شاركت في العديد من استعراضات الأطفال.

- درست علوم الكمبيوتر في جامعة القاهرة.

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- أول أعمالها السينمائية، فيلم "المراكبي"، عام 1995، مع الفنان صلاح السعدني، وكان عمرها لا يتجاوز 13 عاما.

- عام 1998 شاركت في أول أعمالها الدرامية مسلسل "أم العروسة"، مع معالي زايد، وحسين فهمي.

- ثم توالت أعمالها الفنية فشاركت في مسلسل "درب ابن برقوق"، "لما التعلب فات"، "الحياة امرأة"، "رجل في زمن العولمة"، "حارة العوانس"، "قلب حبيبة"، "قضية نسب"، "أغلى الناس"، "الفجالة"، "مزاج الخير"، "أزمة سكر".

- وشاركت في عدد من الأفلام منها: " كلام الليل"، "الأخطبوط"، "عبود على الحدود"، "ليلة في القمر"، " قاطع شحن".

- في عام 2015، تزوجت من صديق عمرها عمر خورشيد ابن الفنانة علا رامي.

- في عام 2017، وضعت مولودتها "إيما"، ثم اختفت عن الأضواء كي تتفرغ لأسرتها.