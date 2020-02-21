تامر حسني ناصحًا جمهوره: رضا الوالدين سند عظيم في الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان تامر حسني على توجيه نصيحه لجمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتب تامر "صباح الخير على أغلى ناس وجمعة مباركة على الجميع، إيه رأيكم اللي مقصر في حق والده أو والدته يكلمهم دلوقتي حالاً ويسأل عنهم أو يروحلهم أو يصالحهم لو مزعلهم أو مزعل حد فيهم، ويكسب رضاهم".

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وتابع "والله رضاهم سند عظيم في الدنيا وسبب لفتح أبواب كتير مقفولة و مفتاح جنة في الآخرة، ونترحم على كل اللي مش معانا وندعيلهم".

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني شارك مؤخرًا في إحياء حفل ستاد القاهرة، الذي شهد حضور عدد كبير من الجمهور، كما يُعرض لها حاليًا فيلم "الفلوس" في "السينمات"، ويواصل العمل على تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" الذي يجمعه بالفنانة حلا شيحة.