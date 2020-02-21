في يومين.. إيرادات "صندوق الدنيا" تقترب من 200 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الأربعاء 19 فبراير، فيلم "صندوق الدنيا"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الثاني بـ"السينمات"، إيراد قُدر بـ100 ألف و277 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 174 ألفًا و791 جنيهًا.

"صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، أحمد كمال، باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علاء مرسي، صلاح عبدالله، ورابي سعد.