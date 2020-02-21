خاص الفن- هذا ما قاله سمير صفير عن زج إسمه بتحريف "النشيد الوطني"

ميرنا وليد - بيروت - نواصل موقعنا مع الملحن اللبناني ​سمير صفير​ للوقوف على رأيه في زج إسمه بالأغنية التي تم إطلاقها مؤخراً لرئيس الجمهورية ميشال عون والتي أتت على لحن النشيد الوطني اللبناني ولكن بكلمات مختلفة.

وبعد أن كان نفى صفير علاقته بالموضوع عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قال فيما خص زج إسمه، أننا نحن اليوم في زمن الـFake News، زمن الأحقاد والقلوب السوداء، فكل شخص لا يعجبه الآخر، يلبسه قضية سواءً له علاقة بها أم لا.

وعن من يستهدفه بهكذا أخبار مفبركة قال أنه حسب ما سمع أن موقع "المستقبل" هو من نشر هذه المعلومة، مؤكداً أنهم أناس مزعوجين منه ومن آرائه السياسية وتوجهاته.

وإن كان مع هكذا خطوة بأن يتم تحريف النشيد الوطني لأي سبب أو من أجل أي شخصية سياسية، قال صفير أنه في ردّه ذكر أنه لا يسمح لنفسه أن يغير لا كلام ولا لحن النشيد، فكيف من الممكن أن يسمح لغيره.