خاص الفن- تفاصيل أغنية محمد خيري التي سيطلقها بـ "بيت الكل"

ميرنا وليد - بيروت - يطل الفنان محمد خيري الليلة في برنامج بيت الكل على شاشة mtv وقد علم موقع الخليج 365 انه سيطلق اغنية جديدة وايضا فيديو كليب خاص بها وهي بعنوان الحق عليك من كلمات احمد ماضي والحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق وميكس ماسترينغ ايلي بربر وتسجيل ستوديو هادي شرارة.
وكان منذ اشهر قد أطلق محمد خيري ألبوم "حفلة بيروت" عبر قناته الخاصة على يوتيوب وعلى احد التطبيقات الموسيقية. الألبوم يتضمن 9 أغاني طربية بإمتياز تنوعت بين الطرب الأصيل والقدود الحلبية نذكر منها: "أمتى الزمان"، "رضى الله وراضيناك"، "أبوها راضي"، "أنا في سكرين"، "زي الهوا"، "الليالي"، "لو سألوك"، "خمرة الحب"، بالإضافة الى أغنيته الخاصة "أستاذ الغرام".
يذكر أن ألبوم "حفلة بيروت" قد نال اعجاب جمهور ومحبي محمد خيري منذ اللحظات الأولى لإطلاقه على مواقع التواصل الإجتماعي، وما زال يحقق نسب مشاهدات عالية.
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