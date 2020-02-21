تراند اليوم : أنتي لحقتي .. إنجي شرف تفسخ خطوبتها بعد شهر واحد

تتواصل الفنانة إنجي شرف، مع الجمهور وتشاركهم بجديدها، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، أعلنت شرف، فسخ خطبتها من رجل الأعمال يحيى الشناوي، وذلك بعد عدة أيام من إعلان خبر الخطوبة.

وكتبت: “أنا سنجل.. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم”.

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وكانت إنجي شرف، قد أعلنت خطوبتها يوم 25 يناير الماضي، إذ نشرت صورة عبر حسابها بتطبيق Instagram صورة لها بصحبة خطيبها للإعلان عن الخبر السار وموعد الزفاف بعد رمضان.

يذكر أنه عُرض مؤخرا لإنجي شرف، مسلسل “الضاهر” مع محمد فؤاد، ورغدة، وحسن يوسف، وتامر عبد المنعم، ومادلين طبر، وفريال يوسف، وأحمد منير، وأميرة هاني، وسميرة محسن، وعلاء زينهم، وعمر حسن يوسف، وعلاء مرسى، ومظهر أبو النجا، وصبري عبد المنعم، ودارين حداد، وآخرون، وهو من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى، وتامر عبد المنعم، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومن إخراج ياسر زايد.