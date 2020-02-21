تراند اليوم : حقيقة إرتباط شريف سلامة برانيا منصور – تفاصيل

نفت الفنانة رانيا منصور ما تردد من شائعات حول ارتباطها بالفنان شريف سلامة زوج الفنانة داليا مصطفى، بعد تداول رواد مواقع ‏التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي بصحبة شريف بالسيارة.‏

قالت رانيا منصور في تسجيل صوتي لبرنامج “et بالعربي”، أنها صُدمت من الخبر الذي تردد لأن ما يجمعها بشريف سلامة ما هو ‏إلا علاقة صداقة وعمل، وأن الفيديو الذي انتشر كان خلال توجهها هي وسلامة وبصحبتهما الممثلة ميرا دياب، إلى موقع التصوير ‏الذي يجمع ثلاثتهم وكانوا يستمعون إلى أغنية بشكل عادي.‏

حصري لـ #ET_بالعربي: #رانيا_منصور تكذب شائعة علاقتها ب #شريف_سلامة وتسببها في طلاقه من #داليا_مصطفى @daliamostafa التي نفت بدورها هذا الخبر و قالت أنها لم تتحدث بالموضوع لأن الناس يصنعون تريند من قصص غير حقيقية❗️ https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي

من جانبه نشر شريف سلامة عبر حسابه الخاص على Instagram صورة جمعته بزوجته داليا مصطفى، وكتب معلقًا عليها: “أغلى ما ‏في حياتي، الحب كله، العمر كله، الحبيبة، الصديقة، الزوجة، الأم، كل حاجة في حياتي، عمر ما اتمنيت أكتر من كده، بحبك العمر ‏كله”.‏

‎‎صورة‎‎

يشار إلى أن رانيا منصور وشريف سلامة ينشغلان حاليًا بتصوير دورهما في مسلسل “أسود فاتح” وهو من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، ومن المقرر عرضه خلال شهر ‏رمضان المقبل.‏

كما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “ابن أصول”، مع حمادة هلال، آيتن عامر، محمد نجاتي، ‏سوزان ‏نجم ‏الدين، أحمد حلاوة، ‏كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، من إنتاج شركة ‏سينرجي، ‏سيناريو وحوار ‏أحمد محمود أبو زيد ‏وإخراج محمد بكير‎.‎