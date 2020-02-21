أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان لسيدة قادمة من ايران!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 03:48 مساءً - يعلن وزير الصحة اللبنانية اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان.

وبالمعلومات المتداولة فإن سيدة مصابة بفيروس كورونا وصلت بالامس الى لبنان قادمة من ايران وجرى نقلها الى مستشفى رفيق الحريري في العاصمة بيروت.

كما سيتم استدعاء 147 راكبا كانوا على متن الطائرة التي أقلت السيدة الى لبنان إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي لإجراء الفحوصات اللازمة.