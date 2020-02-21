شاهد.. شيرين لزوجها في الكويت: “ممكن تيجي تشيلني”

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 03:48 مساءً - أثارت الفنانة المصرين شيرين حالة من الجدل بتصرف وصفه الكثيرون بأنه غريب في حفلها الأخير بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت.

فعقب فقرة غنائية ناجحة على المسرح، توجهت شيرين بطلب إلى زوجها المطرب حسام حبيب الذي يحرص على حضور جميع حفلاتها ومساندتها، قائلة له: “حسام ممكن تيجي تشيلني علشان عايزة أنزل تحت”.

تفاجأ الجمهور بطلب شيرين وتوالت الصراخ والضحكات بينهم، وسرعان ما استجاب حسام حبيب إلى طلب شيرين، وذهب إليها وقام بحملها وفق رغبتها للنزول من على المسرح واستكمال فقرتها الغنائية.