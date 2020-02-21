مخاوف من وجود فيروس كورونا في كل المدن الايرانية

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 03:48 مساءً - أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عدد الذين ماتوا بسبب إصابتهم بفیروس کورونا داخل إيران، بلغ تسعة أشخاص، وأن مستشفى كامكار-عرب نیا، في مدينة قم الإيرانية وحده شهد وفاة ثمانية مصابين.
وكان قد صرح مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن مخاوف من أن يكون فيروس كورونا المستجد موجودا في كل المدن الايرانية.
فيما رجح مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية الجمعة سبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى عمال صينيين زاروا بلادهم ثم عادوا إلى إيران.
وقال المسؤول إن “من المحتمل أن يكون الفيروس جاء نتيجة قيام عمال صينيين يتواجدون في مدينة قم بزيارة بلادهم ومن ثم العودة لإيران”.
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