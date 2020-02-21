باسم سمرة يتعدى على محمد رمضان في حفل زفاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان باسم سمرة وهو يدفع الفنان محمد رمضان بقوة، أثناء حضورهما حفل زفاف بمحافظة الجيزة المصرية.

وظهر باسم سمرة في الفيديو وهو يبعد محمد رمضان بطريقة غير لائقة، وتعجب الأخير من التصرف، واكتفى بالنظر إليه باندهاش.

يذكر أن هاشتاق #قاطعوا_محمد_رمضان تصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" الأيام الماضية بعد قرار وزارة الطيران المصرية بفصل الطيار أشرف أبواليسر من عمله وحرمانه من الطيران مدى الحياة، ثم نشر محمد رمضان لصور وفيديوهات من داخل قمرة الطائرة دون الحصول على إذن منه.

ولجأ الطيار الموقوف لرفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، وطالب بتعويض قدره 25 مليون جنيه مصري.



