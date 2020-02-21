وفاة والدة المطرب جورج وسوف.. ونانسي عجرم أول المعزين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت والدة سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، عن عمر يناهز 82 عاما ،وأفاد عدد من المواقع اللبنانية بأن جثمان الراحلة سوف يشيع عصر الجمعة من كنيسة "مار إلياس"، في مسقط رأسها ببلدة كفرون في سوريا.
وكانت الفنانة نانسى عجرم، من أوائل المعزين فى وفاة والدة الفنان الراحل، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "أحر التعازى للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء".
يذكر أن الفنان جورج وسوف ولد في 23 ديسمبر 1961، في كفرون بسوريا، وظهرت موهبته الغنائية في سن صغيرة من خلال أداء المواويل بشكل مبهر ومختلف، ودعمه وسانده الفنان جورج يزبك والمطرب الكبير وديع الصافي، ويضم أرشيفه الفني ما يقرب من 18 ألبوما غنائيا أبرزها "سلف ودين، طبيب جراح، يوم الوداع، صابر وراضي".
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